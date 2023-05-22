Південна Корея розгляне список нелетальної зброї, про яку просив Зеленський – Юн

Влада Республіки Корея планує надати Україні обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги, а також розгляне запит Києва на деякі види нелетальної зброї.

Джерело: президент Південної Кореї Юн Сук Йол у Сеулі в неділю, цитує "Reuters"

Деталі: Президент Південної Кореї, який вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях G7 у Японії минулого тижня, заявив, що Сеул планує надати Києву обладнання для розмінування та "швидкі".

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Юн додав, що Південна Корея "ретельно розгляне" список деяких видів нелетальної зброї, про які просив Зеленський.

У минулу середу Південна Корея підписала угоду з Україною про надання пакету фінансової допомоги на суму 130 мільйонів доларів. Це сталося наступного дня після того, як Олена Зеленська в Сеулі попросила про військову допомогу Україні.

Південна Корея, великий виробник артилерійських снарядів, заявила, що не надаватиме Україні летальну зброю, посилаючись на свої відносини з Росією.

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У Хіросімі (Японія) лідери G7 дали зрозуміти, що не відступлять від підтримки України, і окреслили спільний підхід до Китаю.

21 травня президент Південної Кореї Юн Сук Йол у Сеулі провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, вони прибули у Південну Корею разом із Японії. Юн заявив, що Південна Корея і Німеччина незабаром підпишуть угоду, спрямовану на захист військової таємниці з метою посилення оборонної співпраці.