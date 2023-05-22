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Южная Корея рассмотрит список нелетального оружия, о котором просил Зеленский – Юн

Елена РощинаПонедельник, 22 мая 2023, 13:08
Южная Корея рассмотрит список нелетального оружия, о котором просил Зеленский – Юн
Yoon Suk-yeol, Getty Images

Власти Республики Корея планируют предоставить Украине оборудование для разминирования и машины скорой помощи, а также рассмотрят запрос Киева на некоторые виды нелетального оружия.

Источник: президент Южной Кореи Юн Сук Йол в Сеуле в воскресенье, цитирует "Reuters"

Детали: Президент Южной Кореи, который впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях G7 в Японии на прошлой неделе, заявил, что Сеул планирует предоставить Киеву оборудование для разминирования и "скорые".

Юн добавил, что Южная Корея "тщательно рассмотрит" список некоторых видов нелетального оружия, о которых просил Зеленский.

В минувшую среду Южная Корея подписала соглашение с Украиной о предоставлении пакета финансовой помощи на сумму 130 миллионов долларов. Это произошло на следующий день после того, как Елена Зеленская в Сеуле попросила о военной помощи Украине.

Южная Корея, крупный производитель артиллерийских снарядов, заявила, что не будет предоставлять Украине летальное оружие, ссылаясь на свои отношения с Россией.

В Хиросиме (Япония) лидеры G7 дали понять, что не отступят от поддержки Украины, и очертили общий подход к Китаю.

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21 мая президент Южной Кореи Юн Сук Йол в Сеуле провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, они прибыли в Южную Корею вместе из Японии. Юн заявил, что Южная Корея и Германия вскоре подпишут соглашение, направленное на защиту военной тайны с целью усиления оборонного сотрудничества.

Темы: Южная Кореяпомощь УкраинеЗеленскийоружие
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