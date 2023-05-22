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Російські військові проводять "перепис населення" окупованої Херсонщини – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 травня 2023, 13:40
Російські військові проводять перепис населення окупованої Херсонщини – ЦНС
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ФОТО GETTY IMAGES

Російські військові під виглядом перепису населення обходять домівки жителів окупованої Херсонщини – шукають підпілля та перевіряють наявність російського паспорта.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий "перепис населення". Ціль: перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта.

Тим, хто ще не оформив "документ", погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт". 

Деталі: За інформацією Спротиву, "перепис" проводять військові. Вони відразу ж перевіряють людей та шукають партизанів.

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Теми: перепис населенняХерсонська областьокупація
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