Російські військові проводять "перепис населення" окупованої Херсонщини – ЦНС
Понеділок, 22 травня 2023, 13:40
Російські військові під виглядом перепису населення обходять домівки жителів окупованої Херсонщини – шукають підпілля та перевіряють наявність російського паспорта.
Джерело: пресслужба Центру національного спротиву
Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий "перепис населення". Ціль: перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта.
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Тим, хто ще не оформив "документ", погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт".
Деталі: За інформацією Спротиву, "перепис" проводять військові. Вони відразу ж перевіряють людей та шукають партизанів.