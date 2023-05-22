Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські військові проводять "перепис населення" окупованої Херсонщини – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 травня 2023, 13:40
Російські військові проводять перепис населення окупованої Херсонщини – ЦНС
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ФОТО GETTY IMAGES

Російські військові під виглядом перепису населення обходять домівки жителів окупованої Херсонщини – шукають підпілля та перевіряють наявність російського паспорта.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять так званий "перепис населення". Ціль: перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта.

Реклама:

Тим, хто ще не оформив "документ", погрожують та змушують в найкоротші терміни оформити паспорт". 

Деталі: За інформацією Спротиву, "перепис" проводять військові. Вони відразу ж перевіряють людей та шукають партизанів.

Теми: перепис населенняХерсонська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
перепис населення
Демограф назвала головну загрозу для перепису населення України
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
Не рідше одного разу на 10 років: в Україні можуть встановити періодичність перепису населення
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: