Российские военные проводят "перепись населения" оккупированной Херсонщины – ЦНС

Российские военные под видом переписи населения обходят дома жителей оккупированной Херсонщины – ищут подполье и проверяют наличие российского паспорта.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях Херсонщины россияне проводят так называемую "перепись населения". Цель: проверить гражданское население региона на наличие российского паспорта.

Тем, кто еще не оформил "документ", угрожают и заставляют в кратчайшие сроки оформить паспорт".

Детали: По информации Сопротивления, "перепись" проводят военные. Они сразу же проверяют людей и ищут партизан.