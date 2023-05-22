Российские военные проводят "перепись населения" оккупированной Херсонщины – ЦНС
Понедельник, 22 мая 2023, 13:40
Российские военные под видом переписи населения обходят дома жителей оккупированной Херсонщины – ищут подполье и проверяют наличие российского паспорта.
Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления
Дословно: "На временно оккупированных территориях Херсонщины россияне проводят так называемую "перепись населения". Цель: проверить гражданское население региона на наличие российского паспорта.
Тем, кто еще не оформил "документ", угрожают и заставляют в кратчайшие сроки оформить паспорт".
Детали: По информации Сопротивления, "перепись" проводят военные. Они сразу же проверяют людей и ищут партизан.
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