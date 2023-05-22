Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские военные проводят "перепись населения" оккупированной Херсонщины – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 мая 2023, 13:40
Российские военные проводят перепись населения оккупированной Херсонщины – ЦНС
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ФОТО GETTY IMAGES

Российские военные под видом переписи населения обходят дома жителей оккупированной Херсонщины – ищут подполье и проверяют наличие российского паспорта.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "На временно оккупированных территориях Херсонщины россияне проводят так называемую "перепись населения". Цель: проверить гражданское население региона на наличие российского паспорта.

Тем, кто еще не оформил "документ", угрожают и заставляют в кратчайшие сроки оформить паспорт". 

Детали: По информации Сопротивления, "перепись" проводят военные. Они сразу же проверяют людей и ищут партизан.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: перепись населенияХерсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
перепись населения
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
Не реже одного раза в 10 лет: в Украине могут установить периодичность переписи населения
В оккупированном Геническе россияне проводят "перепись населения"
Последние новости
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
Все новости...
Реклама: