Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні – ЗМІ

Казахстан не погодив призначення колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая послом у країні, на його місці хочуть бачити професійного дипломата.

Джерело: "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела

Деталі: За словами співрозмовників видання, Казахстан відмовився надати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) Гайдаю.

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Казахська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла б бачити послом України в Казахстані професійного дипломата.

Передісторія:

У березні президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.

Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.

Що цьому передувало:

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