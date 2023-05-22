Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні – ЗМІ

Казахстан не погодив призначення колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая послом у країні, на його місці хочуть бачити професійного дипломата.

Джерело: "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела

Деталі: За словами співрозмовників видання, Казахстан відмовився надати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) Гайдаю.

Казахська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла б бачити послом України в Казахстані професійного дипломата.

Передісторія:

У березні президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.

Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.

Що цьому передувало:

Професійним дипломатом є попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський. У жовтні 2022 року його звільнили з посади після скандальної заяви про необхідність "вбивати росіян якнайбільше", яка викликала невдоволення у казахської сторони.

Зокрема, в одному з інтерв’ю він сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".