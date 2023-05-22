Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 травня 2023, 14:50
Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні – ЗМІ
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З TELEGRAM

Казахстан не погодив призначення колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая послом у країні, на його місці хочуть бачити професійного дипломата. 

Джерело: "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела 

Деталі: За словами співрозмовників видання, Казахстан відмовився надати агреман (згоду на прийняття  особи в якості глави дипломатичного представництва) Гайдаю.

Казахська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла б бачити послом України в Казахстані професійного дипломата.

Передісторія: 

  • У березні президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая.  
  • Джерела УП повідомляли, що він може стати послом України в Казахстані.

Що цьому передувало: 

  • Професійним дипломатом є попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський. У жовтні 2022 року його звільнили з посади після скандальної заяви про необхідність "вбивати росіян якнайбільше", яка викликала невдоволення у казахської сторони.
  • Зокрема, в одному з  інтерв’ю він сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Казахстандипломатичні відносиниМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Казахстан
Росія ввозить через Казахстан дрони і мікросхеми для ракет – розслідування
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Казахстан припиняє возити нафтопродукти в порт РФ, де горіла нафтобаза – Reuters
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: