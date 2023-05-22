Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране – СМИ

Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской ОГА Сергея Гайдая послом в стране, на его месте хотят видеть профессионального дипломата.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источники

Детали: По словам собеседников издания, Казахстан отказался предоставить агреман (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства) Гайдаю.

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Казахская сторона "мягко, но твердо" дала понять, что хотела бы видеть послом Украины в Казахстане профессионального дипломата.

Предыстория:

В марте президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая.

Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.

Что этому предшествовало:

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