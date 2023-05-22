Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 мая 2023, 14:50
Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране – СМИ
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ, ФОТО ИЗ TELEGRAM

Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской ОГА Сергея Гайдая послом в стране, на его месте хотят видеть профессионального дипломата. 

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источники 

Детали: По словам собеседников издания, Казахстан отказался предоставить агреман (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства) Гайдаю.

Реклама:

Казахская сторона "мягко, но твердо" дала понять, что хотела бы видеть послом Украины в Казахстане профессионального дипломата.

Предыстория: 

  • В марте президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая. 
  • Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Профессиональным дипломатом является предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский. В октябре 2022 года его уволили с должности после скандального заявления о необходимости "убивать россиян как можно больше", которое вызвало недовольство у казахской стороны.
  • В частности, в одном из интервью он сказал: "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Темы: Казахстандипломатические отношенияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: