Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране – СМИ
Понедельник, 22 мая 2023, 14:50
Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской ОГА Сергея Гайдая послом в стране, на его месте хотят видеть профессионального дипломата.
Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источники
Детали: По словам собеседников издания, Казахстан отказался предоставить агреман (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства) Гайдаю.
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Казахская сторона "мягко, но твердо" дала понять, что хотела бы видеть послом Украины в Казахстане профессионального дипломата.
Предыстория:
- В марте президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая.
- Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.
Что этому предшествовало:
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- Профессиональным дипломатом является предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский. В октябре 2022 года его уволили с должности после скандального заявления о необходимости "убивать россиян как можно больше", которое вызвало недовольство у казахской стороны.
- В частности, в одном из интервью он сказал: "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".