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Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 мая 2023, 14:50
Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом в стране – СМИ
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ, ФОТО ИЗ TELEGRAM

Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской ОГА Сергея Гайдая послом в стране, на его месте хотят видеть профессионального дипломата. 

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источники 

Детали: По словам собеседников издания, Казахстан отказался предоставить агреман (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства) Гайдаю.

Казахская сторона "мягко, но твердо" дала понять, что хотела бы видеть послом Украины в Казахстане профессионального дипломата.

Предыстория: 

  • В марте президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая. 
  • Источники УП сообщали, что он может стать послом Украины в Казахстане.

Что этому предшествовало: 

  • Профессиональным дипломатом является предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский. В октябре 2022 года его уволили с должности после скандального заявления о необходимости "убивать россиян как можно больше", которое вызвало недовольство у казахской стороны.
  • В частности, в одном из интервью он сказал: "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

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Темы: Казахстандипломатические отношенияМИД
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