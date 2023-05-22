ГУР прокоментувала події на Бєлгородщині: Це створення "смуги безпеки"
Понеділок, 22 травня 2023, 15:08
Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням "смуги безпеки" для захисту українців.
Джерело: Суспільне з посиланням на Юсова
Пряма мова Юсова: "Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення".
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Деталі: Представник розвідки підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
Передісторія:
- Вдень 22 травня "Русский добровольческий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, і легіон "Свобода Росії" заявили про звільнення населеного пункту Козинка у Бєлгородській області РФ.
- Вони додали, що зайшли в російський Грайворон і закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".