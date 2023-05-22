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ГУР прокоментувала події на Бєлгородщині: Це створення "смуги безпеки"

Ірина БалачукПонеділок, 22 травня 2023, 15:08
ГУР прокоментувала події на Бєлгородщині: Це створення смуги безпеки
Андрій Юсов. Фото mediacenter.org.ua

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням "смуги безпеки" для захисту українців.

Джерело: Суспільне з посиланням на Юсова

Пряма мова Юсова: "Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення".

Деталі: Представник розвідки підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

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Теми: Росіявійнакордонрозвідка
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