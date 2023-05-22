ГУР прокомментировала события на Белгородщине: Это создание "полосы безопасности"
Понедельник, 22 мая 2023, 15:08
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием "полосы безопасности" для защиты украинцев.
Источник: Суспільне со ссылкой на Юсова
Прямая речь Юсова: "Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", которые состоят из граждан Российской Федерации начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижения противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения".
Детали: Представитель разведки подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане России.
Предыстория:
- Днем 22 мая "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, и легион "Свобода России" заявили об освобождении населенного пункта Козинка в Белгородской области РФ.
- Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".