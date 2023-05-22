ГУР прокомментировала события на Белгородщине: Это создание "полосы безопасности"

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием "полосы безопасности" для защиты украинцев.

Источник: Суспільне со ссылкой на Юсова

Прямая речь Юсова: "Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", которые состоят из граждан Российской Федерации начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижения противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения".

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Детали: Представитель разведки подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане России.

Предыстория:

Днем 22 мая "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, и легион "Свобода России" заявили об освобождении населенного пункта Козинка в Белгородской области РФ.

Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".