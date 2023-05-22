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Гвардійці бригади НГУ "Спартан" показали, як готуються до штурму

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 15:53
Гвардійці бригади НГУ Спартан показали, як готуються до штурму
фото НГУ

Національна гвардія України проводить польовий збір добровольців, призваних у рамках кампанії "Гвардія наступу" до бригади "Спартан".

Джерело: пресслужба НГУ, спікер Нацгвардії Руслан Музичук у коментарі "Українській правді"

Деталі: Заняття вогневої та тактичної підготовки військовослужбовців 3 бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії проходять на Харківщині.

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У них беруть участь добровольці призвані у рамках кампанії "Гвардія наступу" та досвідчені бійці, які звільняли Харківську область, воювали на Сватівському напрямку та у Бахмуті.

За словами інструктора Нацгвардії Ареса, це польовий збір. Добровольців навчають тактиці, топографії, такмеду, вони проходять інженерну, вогневу і тактичну підготовку.

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Одночасно з цим проходять збори снайперів бригади. Вони працюють у бойових порядках та індивідуально. Серед них також є новачки, з якими працюють інструктори.

 

Гвардійці закликають охочих добровольців вступати до лав бригади.

Оновлено: Речник Нацгвардії Руслан Музичук пояснив УП, що бійці, які пройшли всі етапи відбору і були зараховані до штурмових бригад "Гвардії наступу", пройшли індивідуальну підготовку. Зараз же, в останні кілька тижнів, триває вже колективна піготовка: бійці у складі підрозділів (рот та батальйонів) тренуються на полігонах.

Пряма мова: "Основна увага наразі – питанням взаємодії між підрозділами, практичні заняття артилеристів. Це також і додаткова практика водіння бронемашин, підготовка танкістів, навідників.

Що стосується підготовки бійців бригади "Спартан", то зараз там впроваджені й елементи, які притаманні програмам підготовки підрозділів спеціпризначення НГУ. А досвід військовослужбовців, які пройшли бої за Харків та Бахмут - це міцна основа для новобранців.

У сучасному бою важливим є ведення розвідки, в тому числі з використанням БПЛА. Цей компонент також пристутній у роботі багатьох підрозділів, зокрема артилерійських.

Тактичні навчання, якими завершується колективна підготовка, проводяться під керівництвом безпосередньо командирів підрозділів та обов’язково з бойовою стрільбою".

Теми: Гвардія наступуНацгвардія
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