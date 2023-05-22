Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гвардейцы бригады НГУ "Спартан" показали, как готовятся к штурму

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 мая 2023, 15:53
Гвардейцы бригады НГУ Спартан показали, как готовятся к штурму
фото НГУ

Национальная гвардия Украины проводит полевой сбор добровольцев, призванных в рамках кампании "Гвардия наступления" в бригаду "Спартан".

Источник: пресс-служба НГУ, спикер Нацгвардии Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде"

Детали: Занятия огневой и тактической подготовки военнослужащих 3 бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии проходят на Харьковщине.

 

В них принимают участие добровольцы призванные в рамках кампании "Гвардия наступления" и опытные бойцы, которые освобождали Харьковскую область, воевали на Сватовском направлении и в Бахмуте.

По словам инструктора Нацгвардии Ареса, это полевой сбор. Добровольцев обучают тактике, топографии, такмеду, они проходят инженерную, огневую и тактическую подготовку.

Одновременно с этим проходят сборы снайперов бригады. Они работают в боевых порядках и индивидуально. Среди них также есть новички, с которыми работают инструкторы.

ВИДЕО ДНЯ
 

Гвардейцы призывают желающих добровольцев вступать в ряды бригады.

Обновлено: Спикер Нацгвардии Руслан Музычук объяснил УП, что бойцы, которые прошли все этапы отбора и были зачислены в штурмовые бригады "Гвардии наступления", прошли индивидуальную подготовку. Сейчас же, в последние несколько недель, продолжается уже коллективная подготовка: бойцы в составе подразделений (рот и батальонов) тренируются на полигонах.

Прямая речь: "Основное внимание сейчас - вопросам взаимодействия между подразделениями, практические занятия артиллеристов. Это также и дополнительная практика вождения бронемашин, подготовка танкистов, наводчиков.

Что касается подготовки бойцов бригады "Спартан", то сейчас там внедрены и элементы, которые присущи программам подготовки подразделений спецназначения НГУ. А опыт военнослужащих, прошедших бои за Харьков и Бахмут - это прочная основа для новобранцев.

В современном бою важным является ведение разведки, в том числе с использованием БПЛА. Этот компонент также присутствует в работе многих подразделений, в частности артиллерийских.

Тактические учения, которыми завершается коллективная подготовка, проводятся под руководством непосредственно командиров подразделений и обязательно с боевой стрельбой".

Темы: Гвардия наступленияНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
Гвардия наступления
Шесть бригад "Гвардии наступления" НГУ уже готовы выполнять боевые задачи – Уршалович
8 бригад "Гвардии наступления" готовятся, еще будут формироваться новые – Клименко
Нацгвардейцы и полиция проводят слаживание с боевой техникой, необходимой для наступления – Клименко
Последние новости
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
Все новости...
Реклама: