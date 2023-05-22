Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Називав ПЦУ "сатанинською" і ображав вірян: підозру отримав митрополит УПЦ МП з Буковини

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 16:49
Називав ПЦУ сатанинською і ображав вірян: підозру отримав митрополит УПЦ МП з Буковини
Митрополит Ло́нгин. скриншот

Правоохоронці викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Джерело: пресслужби СБУ, НПУ, Чернівецької обласної прокуратури

Деталі: За даними УП, йдеться про митрополита Ло́нгина (в миру Михайло Жар).

За даними правоохоронців, упродовж грудня 2022 року під час літургій церковник зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика.

Священнику повідомлено про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Що передувало: У березні стало відомо, що помічника настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП викрили на незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон.

Теми: УПЦ МПСБУЧернівецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
УПЦ МП
Викрили клірика УПЦ МП, який освячував російських вояк під час окупації Ізюма
Чернівецька облрада просить заборонити діяльність УПЦ МП в області
Митрополиту УПЦ МП, який покаявся, дали іспитовий строк
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: