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Називав ПЦУ "сатанинською" і ображав вірян: підозру отримав митрополит УПЦ МП з Буковини

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 16:49
Називав ПЦУ сатанинською і ображав вірян: підозру отримав митрополит УПЦ МП з Буковини
Митрополит Ло́нгин. скриншот

Правоохоронці викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Джерело: пресслужби СБУ, НПУ, Чернівецької обласної прокуратури

Деталі: За даними УП, йдеться про митрополита Ло́нгина (в миру Михайло Жар).

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За даними правоохоронців, упродовж грудня 2022 року під час літургій церковник зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика.

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Священнику повідомлено про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Що передувало: У березні стало відомо, що помічника настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП викрили на незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон.

Теми: УПЦ МПСБУЧернівецька область
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