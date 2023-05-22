Называл ПЦУ "сатанинской" и оскорблял верующих: подозрение митрополиту УПЦ МП с Буковины

Правоохранители разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ МП на разжигании межрелигиозной вражды.

Источник: пресс-службы СБУ, НПУ, Черновицкой областной прокуратуры

Детали: По данным УП, речь идет о митрополите Ло́нгине (в миру Михаил Жар).

По данным правоохранителей, в течение декабря 2022 года во время литургий церковник пренебрежительно высказывался о Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской".

Тем самым он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика.

Священнику сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Что предшествовало: В марте стало известно, что помощника настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП разоблачили на незаконной переправке военнообязанных через госграницу.