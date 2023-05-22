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Довічне отримав ексміліціонер, який готував вибухи на Одеській залізниці

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 травня 2023, 17:49
Довічне отримав ексміліціонер, який готував вибухи на Одеській залізниці
фото СБУ

Колишнього одеського міліціонера, який співпрацював із російською розвідкою і готував диверсії, визнали винним у держзраді, він отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: На підставі зібраних Службою безпеки доказів 22 травня суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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За даними УП, засудженим є колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці 41-річний Антон Мисик.

Контррозвідники СБУ затримали його у жовтні 2022 року в результаті спецоперації на Одещині. Серед вилученого у ворожого диверсанта було понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.

 
Фото, надане УП джерелами 

Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником російської розвідки для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

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За вказівкою агресора, він збирав інформацію про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці.

Отримані відомості планував передати російській воєнній розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором". Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Мисика затримали під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту.

Теми: держзрададиверсантиСБУОдеса
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