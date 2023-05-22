Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожизненное получил экс-милиционер, готовивший взрывы на Одесской железной дороге

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 мая 2023, 17:49
Пожизненное получил экс-милиционер, готовивший взрывы на Одесской железной дороге
фото СБУ

Бывшего одесского милиционера, который сотрудничал с российской разведкой и готовил диверсии, признали виновным в госизмене, он получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: На основании собранных Службой безопасности доказательств 22 мая суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По данным УП, осужденным является бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге 41-летний Антон Мысык.

Контрразведчики СБУ задержали его в октябре 2022 года в результате спецоперации в Одесской области. Среди изъятого у вражеского диверсанта было более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели.

 
Фото, предоставленное УП источниками

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем российской разведки для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

По указанию агрессора, он собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

ВИДЕО ДНЯ

Полученные сведения планировал передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических путях Сил обороны на южном направлении.

Для выполнения вражеского задания злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фото через мобильное приложение.

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским "куратором". Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности паспорт гражданина Украины.

Мысыка задержали во время настройки устройства дистанционного наблюдения за маршрутом железнодорожного транспорта.

Темы: госизменадиверсантыСБУОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
госизмена
Сдавала россиянам позиции к западу от Бахмута: в Донецкой области разоблачили предательницу
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Агент РФ за рулем такси: экс-служащий налоговой милиции шпионил за позициями ВСУ
Последние новости
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
Все новости...
Реклама: