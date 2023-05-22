Пожизненное получил экс-милиционер, готовивший взрывы на Одесской железной дороге

Бывшего одесского милиционера, который сотрудничал с российской разведкой и готовил диверсии, признали виновным в госизмене, он получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: На основании собранных Службой безопасности доказательств 22 мая суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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По данным УП, осужденным является бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге 41-летний Антон Мысык.

Контрразведчики СБУ задержали его в октябре 2022 года в результате спецоперации в Одесской области. Среди изъятого у вражеского диверсанта было более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели.

Фото, предоставленное УП источниками

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем российской разведки для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

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По указанию агрессора, он собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

Полученные сведения планировал передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических путях Сил обороны на южном направлении.

Для выполнения вражеского задания злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фото через мобильное приложение.

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским "куратором". Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности паспорт гражданина Украины.

Мысыка задержали во время настройки устройства дистанционного наблюдения за маршрутом железнодорожного транспорта.