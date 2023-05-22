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Від удару російською ракетою по Ізюму отримав поранення 10-річний хлопчик

Олександр ШумілінПонеділок, 22 травня 2023, 17:53
Від удару російською ракетою по Ізюму отримав поранення 10-річний хлопчик
Фото осколків ракети. Фото: ОГП

В результаті російського удару ракетою по місту Ізюм Харківської області отримав поранення 10-річний хлопчик.

Джерело: повідомлення Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 22 травня близько 2:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетний удар по м. Ізюм. Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано до лікарні".

Деталі: Також частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.

Теми: Ізюм
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