Від удару російською ракетою по Ізюму отримав поранення 10-річний хлопчик
Понеділок, 22 травня 2023, 17:53
В результаті російського удару ракетою по місту Ізюм Харківської області отримав поранення 10-річний хлопчик.
Джерело: повідомлення Офісу Генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, 22 травня близько 2:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетний удар по м. Ізюм. Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано до лікарні".
Реклама:
Деталі: Також частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди.
За попередньою інформацією, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.