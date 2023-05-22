От удара российской ракетой по Изюму получил ранения 10-летний мальчик
Понедельник, 22 мая 2023, 17:53
В результате российского удара ракетой по городу Изюм Харьковской области получил ранения 10-летний мальчик.
Источник: сообщение Офиса Генерального прокурора
Дословно: "По данным следствия, 22 мая около 2:30 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по г. Изюм. Получил ранения 10-летний мальчик. Он госпитализирован в больницу".
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Детали: Также частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки.
По предварительной информации, оккупанты выпустили по городу две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Предыстория:
- Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр, выпустив 16 ракет различного типа и 20 "Шахедов" - все беспилотники и 4 крылатые ракеты Воздушные силы сбили.