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В Бєлгородській області РФ ввели "режим контртерористичної операції"

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 18:17
В Бєлгородській області РФ ввели режим контртерористичної операції
Фото ілюстративне

В Бєлгородській області Росії оголосили про введення правового режиму контртерористичної операції.

Джерело: повідомлення губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова

Пряма мова: "З метою забезпечення безпеки громадян у Бєлгородській області відсьогодні введено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи і тимчасові обмеження".

Деталі: Гладков додав, що під час КТО можуть перевіряти документи у фізичних осіб, а також призупиняти діяльність небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.

Передісторія:

  • "Русский добровольческий корпус" і легіон "Свобода Росії" 22 травня заявили про звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Подол у Бєлгородській області. Вони додали, що зайшли в російський Грайворон і закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Теми: Росіявійна
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