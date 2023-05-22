В Белгородской области РФ ввели "режим контртеррористической операции"
Понедельник, 22 мая 2023, 18:17
В Белгородской области России объявили о введении правового режима контртеррористической операции.
Источник: сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Прямая речь: "В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения".
Детали: Гладков добавил, что во время КТО могут проверять документы у физических лиц, а также приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Предыстория:
- "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" 22 мая заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".