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В Белгородской области РФ ввели "режим контртеррористической операции"

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 18:17
В Белгородской области РФ ввели режим контртеррористической операции
Фото иллюстративное

В Белгородской области России объявили о введении правового режима контртеррористической операции.

Источник: сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Прямая речь: "В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения".

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Детали: Гладков добавил, что во время КТО могут проверять документы у физических лиц, а также приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Предыстория:

  • "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" 22 мая заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

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Темы: Росcиявойна
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