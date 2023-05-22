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За місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 21:07
За місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти

Протягом останнього місяця пошуковці на де окупованих територіях змогли знайти тіла 50 зниклих безвісти за особливих обставин.

Джерело: повідомлення Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка

Пряма мова: "Ексклюзивні кадри надав командир пошукових груп у Донецькій, Луганській та Харківській областях Олексій Юков.

Кадри були зроблені на деокупованих територіях під час відпрацювання локацій імовірних поховань. Лише за минулий місяць пошуковцям вдалося підняти п’ятдесят тіл".

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Теми: окупація
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