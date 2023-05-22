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За месяц на деоккупированных территориях нашли 50 тел пропавших без вести

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 21:07
За месяц на деоккупированных территориях нашли 50 тел пропавших без вести

В течение апреля поисковики на деоккупированных территориях смогли найти тела 50 пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Источник: сообщение Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко

Прямая речь: "Эксклюзивные кадры предоставил командир поисковых групп в Донецкой, Луганской и Харьковской областях Алексей Юков.

Кадры были сделаны на деоккупированных территориях во время отработки локаций вероятных захоронений. Только за прошлый месяц поисковикам удалось поднять пятьдесят тел".

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Темы: оккупация
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