За месяц на деоккупированных территориях нашли 50 тел пропавших без вести
Понедельник, 22 мая 2023, 21:07
В течение апреля поисковики на деоккупированных территориях смогли найти тела 50 пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Источник: сообщение Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко
Прямая речь: "Эксклюзивные кадры предоставил командир поисковых групп в Донецкой, Луганской и Харьковской областях Алексей Юков.
Кадры были сделаны на деоккупированных территориях во время отработки локаций вероятных захоронений. Только за прошлый месяц поисковикам удалось поднять пятьдесят тел".
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- По состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считают примерно 7 тысяч украинских военнослужащих.