ЧВК "Вагнер" пытается купить военное оборудование через Мали - Госдеп

Вашингтон проинформирован о том, что российская ЧВК "Вагнер", собственникм которой является Евгений Пригожин, пытается скрыть свои усилия по приобретению военного оборудования и использует для этих целей Мали.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на брифинг представителя Госдепартамента Мэтью Миллера

Прямая речь Миллера: "Есть признаки того, что ЧВК "Вагнер" пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали, которая (используется) как третья сторона. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти закупки были завершены... но мы внимательно следим за ситуацией".

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Детали: По его словам, Вашингтон ввел санкции против ряда лиц и организаций, поддерживающих военные операции ЧВК "Вагнер", и добавил, что США скоро смогут поделиться новыми сведениями по этому поводу.

Что предшествовало: Перед этим издание Financial Times сообщило, что подставная компания ЧВК "Вагнер" приобрела десятки тысяч защитных шлемов в Китае в конце прошлого года, несмотря на санкции.