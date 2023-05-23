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Окупанти розкрадають культурні цінності Бердянська – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 03:28
Окупанти розкрадають культурні цінності Бердянська – ЦНС
Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського. Фото з Вікіпедії

Колаборантам Бердянська Запорізької області доручили вивезти до Росії культурні цінності місцевого художнього музею ім. Ісаака Бродського.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни розкрадають Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.

Колаборанти, яких окупаційна адміністрація призначила "керівниками" музею, нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для "обміну досвідом".

За нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції, як саме організовувати розграбування культурних цінностей. У першу чергу, доручено вивозити найцінніші експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших".

Нагадаємо: За даними ЦНС, російські військові під виглядом перепису населення обходять домівки жителів окупованої Херсонщини – шукають підпілля та перевіряють наявність російського паспорта.

Теми: Бердянськмузеїокупація
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