Оккупанты разворовывают культурные ценности Бердянска – ЦНС

Бердянский художественный музей им. Исаака Бродского. Фото из Википедии

Коллаборантам Бердянска Запорожской области поручили вывезти в Россию культурные ценности местного художественного музея им. Исаака Бродского.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Русские разворовывают Бердянский художественный музей им. Исаака Бродского.

Коллаборанты, которых оккупационная администрация назначила "руководителями" музея, недавно ездили в оккупированный Крым, вроде бы для "обмена опытом".

По нашей информации, на самом деле коллаборанты в Крыму получили инструкции, как организовывать разграбление культурных ценностей. В первую очередь поручено вывозить самые ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других".

Напомним: По данным ЦНС, российские военные под видом переписи населения обходят дома жителей оккупированной Херсонщины – ищут подполье и проверяют наличие российского паспорта.