Оккупанты разворовывают культурные ценности Бердянска – ЦНС
Коллаборантам Бердянска Запорожской области поручили вывезти в Россию культурные ценности местного художественного музея им. Исаака Бродского.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Русские разворовывают Бердянский художественный музей им. Исаака Бродского.
Коллаборанты, которых оккупационная администрация назначила "руководителями" музея, недавно ездили в оккупированный Крым, вроде бы для "обмена опытом".
По нашей информации, на самом деле коллаборанты в Крыму получили инструкции, как организовывать разграбление культурных ценностей. В первую очередь поручено вывозить самые ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других".
Напомним: По данным ЦНС, российские военные под видом переписи населения обходят дома жителей оккупированной Херсонщины – ищут подполье и проверяют наличие российского паспорта.