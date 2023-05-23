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Ситуація у Бахмуті для РФ вразлива – американські аналітики

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 06:19
Ситуація у Бахмуті для РФ вразлива – американські аналітики
ФОТО: ВАДИМ ПЕТРАСЮК

У РФ перебільшують значення захоплення Бахмута Донецької області на тлі вразливості військової ситуації для російських сил у місті, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Гіперфокус на заявах про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від нестабільної військової ситуації для Росії у місті та навколо нього, підкреслюючи вплив засновника "Вагнера" Євгена Пригожина на російський інформаційний простір.

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Ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, оскільки російські наступальні зусилля в цьому районі, ймовірно, досягли кульмінації, що дало українським силам можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги міста.

Вихід "Вагнера" з міста також, ймовірно, призведе до того, що російське МО укомплектує оборонні лінії погано навченими і забезпеченими підрозділами, подібними до тих, які відступили зі своїх позицій, захищаючись від українських контратак в травні".

Деталі: Однак, відзначили американські аналітики, російський інформаційний простір здебільшого ігнорує ці вразливості.

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В ISW зауважили, що раніше російський ультранаціоналіст Ігор Гіркін скаржився, що російська зосередженість на захопленні Бахмута була "стратегічною невдачею", яка призвела до "непотрібної та піррової перемоги". Гіркін критикував Пригожина, Шойгу та Герасимова за затягування спроб взяття Бахмута та відволікання від підготовки до оборони від майбутнього контрнаступу українських військ.

Нагадаємо: Виснажені боями сили "Вагнера" навряд чи зможуть продовжувати наступальні операції за межами Бахмута, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Теми: Бахмутвійна
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