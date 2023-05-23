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Ситуация в Бахмуте для РФ уязвима – американские аналитики

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 06:19
Ситуация в Бахмуте для РФ уязвима – американские аналитики
ФОТО: ВАДИМ ПЕТРАСЮК

В РФ преувеличивают значение захвата Бахтума Донецкой области на фоне уязвимости военной ситуации для российских сил в городе, говорится в отчете американского Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Гиперфокус на заявлениях о победе в Бахмуте отвлекает внимание от нестабильной военной ситуации для России в городе и вокруг него, подчеркивая влияние основателя "Вагнера" Евгения Пригожина на российское информационное пространство.

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Ситуация в Бахмуте особенно уязвима, поскольку российские наступательные усилия в этом районе, вероятно, достигли кульминации, что дало украинским силам возможность начать дальнейшие контратаки на уже ослабленные фланги города.

Выход "Вагнера" с города также, вероятно, приведет к тому, что российское МО укомплектует оборонные линии плохо обученными и обеспеченными подразделениями, подобными отступившим со своих позиций, защищаясь от украинских контратак в мае".

Детали: Однако, отметили американские аналитики, российское информационное пространство в большинстве своем игнорирует эти уязвимости.

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В ISW отметили, что ранее российский ультранационалист Игорь Гиркин жаловался, что российская сосредоточенность на захвате Бахмута была "стратегической неудачей", приведшей к "ненужной и пирровой победе". Гиркин критиковал Пригожина, Шойгу и Герасимова за затягивание попыток взятия Бахмута и отвлечение от подготовки к обороне от предстоящего контрнаступления украинских войск.

Напомним: Истощенные боями силы "Вагнера" вряд ли смогут продолжать наступательные операции за пределами Бахмута, считают аналитики Института изучения войны.

Темы: Бахмутвойна
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