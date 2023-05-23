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В Україні створять Корпус морської піхоти з новими бригадами – Зеленський

Олена РощінаВівторок, 23 травня 2023, 13:23
В Україні створять Корпус морської піхоти з новими бригадами – Зеленський
Морська піхота України, скриншот

Президент Володимир Зеленський у День морської піхоти анонсував створення Корпусу морської піхоти для формування нових бригад і розвитку цієї складової війська.

Джерело: виступ Зеленського, опублікований у його соцмережах

Пряма мова: "Для мене честь сьогодні бути тут і вітати вас із Днем морської піхоти України. Це – особливий день. Особливий для всіх громадян України. День особливої відваги, стійкості, сили, які маєте ви – бійці морської піхоти України…

Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти – створити Корпус морської піхоти. 

Держава робитиме все для розвитку цього важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе, стане ще більше".

Деталі: Зеленський нагадав про внесок морських піхотинців у захист Острова Зміїний і міста Маріуполь, бої за Авдіївку й Волноваху, оборону Миколаєва, прикриття Одеси й захист Херсонщини.

Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

ВІДЕО ДНЯ

Президент відзначив військові частини морської піхоти стрічкою "За мужність і відвагу".

Зеленський подякував тим, хто наближає "справедливу українську перемогу".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 23 травня прибув на фронтову ділянку Вугледар – Мар’їнка, щоб привітати захисників з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

День морської піхоти відзначається в Україні щороку 23 травня.

Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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