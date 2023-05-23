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В Украине создадут Корпус морской пехоты с новыми бригадами – Зеленский 

Елена РощинаВторник, 23 мая 2023, 13:23
В Украине создадут Корпус морской пехоты с новыми бригадами – Зеленский 
Морская пехота Украины, скриншот

Президент Владимир Зеленский в День морской пехоты анонсировал создание Корпуса морской пехоты для формирования новых бригад и развития этой составляющей войска.

Источник: выступление Зеленского, опубликованное в его соцсетях

Прямая речь: "Для меня честь сегодня быть здесь и поздравлять вас с Днем морской пехоты Украины. Это – особый день. Особый для всех граждан Украины. День особой отваги, стойкости, силы, которые имеете вы – бойцы морской пехоты Украины...

Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты – создать Корпус морской пехоты. 

Государство будет делать все для развития этого важного, крепкого рода войск. Для оснащения нашей морской пехоты современным оружием, техникой и для создания новых бригад морской пехоты Украины. Тех, кто уже умеет делать даже невозможное, станет еще больше".

Детали: Зеленский напомнил о вкладе морских пехотинцев в борьбу за Остров Змеиный и город Мариуполь, бои за Авдеевку и Волноваху, оборону Николаева, прикрытие Одессы и защиту Херсонщины.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

ВИДЕО ДНЯ

Президент отметил воинские части морской пехоты лентой "За мужество и отвагу".

Зеленский поблагодарил тех, кто приближает "справедливую украинскую победу".

Напомним: Президент Владимир Зеленский 23 мая прибыл на фронтовой участок Угледар - Марьинка, чтобы поздравить защитников с Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

День морской пехоты отмечается в Украине ежегодно 23 мая.

Темы: ЗеленскийВооруженные силы
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