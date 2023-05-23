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Резніков звернувся до башкирів: Заберіть своїх людей з України, Кремль уже програв

Ірина БалачукВівторок, 23 травня 2023, 14:35
Резніков звернувся до башкирів: Заберіть своїх людей з України, Кремль уже програв
Олексій Резніков. Фото з Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до башкирів з закликом не брати участі у війні проти України, адже саме Башкортостан є одним з лідерів за втратами РФ на українській землі.

Джерело: Резніков у Facebook

Деталі: Міністр пояснив своє звернення тим, що коли проходив службу в армії, то одним з його найкращих товаришів був башкир, і тим, що нині "тисячі чоловіків з Башкирії загинули чи сталі каліками" на війні проти України.

За словами міністра, сьогоднішня влада Уфи, "дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах Кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть".

Пряма мова Резнікова: "Заберіть своїх людей із України. Віддайте нам військових злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови найкращого майбутнього для наших народів.

Кремль уже програв цю війну. Спільно ми змусимо його відмовитись від імперських амбіцій.

Чим раніше це станеться – тим більше життів вдасться врятувати. І тим раніше вдасться стати на шлях творення".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Резніков написав своє звернення башкирською мовою.

Теми: Резніковвійна
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