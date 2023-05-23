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Резников обратился к башкирам: Заберите своих людей из Украины, Кремль уже проиграл

Ирина БалачукВторник, 23 мая 2023, 14:35
Резников обратился к башкирам: Заберите своих людей из Украины, Кремль уже проиграл
Алексей Резников. Фото из Facebook

Министр обороны Алексей Резников обратился к башкирам с призывом не участвовать в войне против Украины, ведь именно Башкортостан является одним из лидеров по потерям РФ на украинской земле.

Источник: Резников в Facebook

Детали: Министр объяснил свое обращение тем, что когда проходил службу в армии, то одним из его лучших товарищей был башкир, и тем, что сейчас "тысячи мужчин из Башкирии погибли или стали калеками" на войне против Украины.

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По словам министра, сегодняшняя власть Уфы, "заботясь о личной выгоде и работая в интересах Кремля, наперегонки отправляет своих людей на смерть".

Прямая речь Резникова: "Заберите своих людей из Украины. Отдайте нам военных преступников. И тогда мы станем союзниками в деле построения лучшего будущего для наших народов.

Кремль уже проиграл эту войну. Совместно мы заставим его отказаться от имперских амбиций.

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Чем раньше это произойдет − тем больше жизней удастся спасти. И тем раньше удастся стать на путь созидания".

Детали: Резников написал свое обращение на башкирском языке.

Темы: Резниковвойна
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