У МЗС відповіли Орбану: Україна буде боротися до повного звільнення своїх територій

У Міністерстві закордонних справ заявили, що заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримують лише в Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані Росією території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України", – написав Ніколенко.

Реклама:

Він нагадав, що ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години.

"Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи", – йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Причина – оголошення Україною OTP Bank "спонсором війни".

Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль цього банку в російській війні.