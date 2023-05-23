У МЗС відповіли Орбану: Україна буде боротися до повного звільнення своїх територій

У Міністерстві закордонних справ заявили, що заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримують лише в Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані Росією території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України", – написав Ніколенко.

Він нагадав, що ті ж самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години.

"Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи", – йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії.

Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Причина – оголошення Україною OTP Bank "спонсором війни".

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Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль цього банку в російській війні.