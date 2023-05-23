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В МИД ответили Орбану: Украина будет бороться до полного освобождения своих территорий

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 14:55
В МИД ответили Орбану: Украина будет бороться до полного освобождения своих территорий
Виктор Орбан и Владимир Путин, 2018 год, иллюстративное фото Getty Images

В Министерстве иностранных дел заявили, что заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные Россией территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины", - написал Николенко.

Он напомнил, что те же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа.

"Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы", – говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения России.

Как известно, Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, который поддерживает Украину оружием. Причина – объявление Украиной OTP Bank "спонсором войны".

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Германия и Венгрия подискутировали в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли этого банка в российской войне.

Темы: МИДВенгриявойна
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