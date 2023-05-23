В МИД ответили Орбану: Украина будет бороться до полного освобождения своих территорий

В Министерстве иностранных дел заявили, что заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные Россией территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины", - написал Николенко.

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Он напомнил, что те же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа.

"Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы", – говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения России.

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Как известно, Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, который поддерживает Украину оружием. Причина – объявление Украиной OTP Bank "спонсором войны".

Германия и Венгрия подискутировали в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли этого банка в российской войне.