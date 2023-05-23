Командувач ВМС: Морські піхотинці мають повернутися у пункт постійної дислокації – Крим

Командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа привітав морських піхотинців у районах виконання завдань.

Джерело: пресслужба ВМС

Пряма мова: "Я вітаю всіх вас зі святом! Але попереду у нас ще багато роботи – нам потрібно повністю звільнити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з-під окупації.

А головне – морська піхота має повернутися і звільнити наше постійне місце дислокації – Крим. Тільки після цього можна вважати, що ми поставили крапку в цій війні. Успіхів вам і вашим рідним! Разом до перемоги".

фото вмс

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 23 травня прибув на фронтову ділянку Вугледар – Мар’їнка, щоб привітати захисників з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

День морської піхоти відзначається в Україні щороку 23 травня.