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Командувач ВМС: Морські піхотинці мають повернутися у пункт постійної дислокації – Крим

Валентина РоманенкоВівторок, 23 травня 2023, 16:30
Командувач ВМС: Морські піхотинці мають повернутися у пункт постійної дислокації – Крим
фото: Морська піхота / UA Marines

Командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа привітав морських піхотинців у районах виконання завдань.

Джерело: пресслужба ВМС

Пряма мова: "Я вітаю всіх вас зі святом! Але попереду у нас ще багато роботи – нам потрібно повністю звільнити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з-під окупації.

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А головне – морська піхота має повернутися і звільнити наше постійне місце дислокації – Крим. Тільки після цього можна вважати, що ми поставили крапку в цій війні. Успіхів вам і вашим рідним! Разом до перемоги".

 
фото вмс

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський 23 травня прибув на фронтову ділянку Вугледар – Мар’їнка, щоб привітати захисників з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

День морської піхоти відзначається в Україні щороку 23 травня.

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Теми: флотвійнаКрим
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