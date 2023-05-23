Командующий ВМС: Морские пехотинцы должны вернуться в пункт постоянной дислокации – Крым

Командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа поздравил морских пехотинцев в районах выполнения задач.

Источник: пресс-служба ВМС

Прямая речь: "Я поздравляю всех вас с праздником, но впереди у нас еще много работы - нам нужно полностью освободить Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области из-под оккупации.

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А главное - морская пехота должна вернуться и освободить наше постоянное место дислокации - Крым. Только после этого можно считать, что мы поставили точку в этой войне. Успехов вам и вашим родным! Вместе к победе".

фото вмс

Напомним: Президент Владимир Зеленский 23 мая прибыл на фронтовой участок Угледар - Марьинка, чтобы поздравить защитников с Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

День морской пехоты отмечается в Украине ежегодно 23 мая.