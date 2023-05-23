Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Куп'янський напрямок став лідером за кількістю обстрілів за добу – Череватий

Олександр ШумілінВівторок, 23 травня 2023, 17:51
Куп'янський напрямок став лідером за кількістю обстрілів за добу – Череватий
Фото: АрміяInform

Протягом минулої доби на сході на Куп’янському напрямку було зафіксована найбільша кількість обстрілів.  

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Цей напрямок (Куп’янський – ред.) – лідер за обстрілами. За цю добу 565 разів різними системами та калібрами ворог обстрілював цей напрямок. Шість авіанальотів здійснив, відбулося 5 боєзіткнень, в яких було знищено 34 окупантів, 65 поранено і 2 взято в полон".    

Реклама:

Деталі: Череватий також розповів, що ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прагне вивести свої підрозділи з Бахмута, наразі ніяких ротацій в охопленому боями місті не відбувається, окупанти навпаки посилюються.

Теми: обстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
обстріл
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: