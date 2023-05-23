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Куп'янський напрямок став лідером за кількістю обстрілів за добу – Череватий

Олександр ШумілінВівторок, 23 травня 2023, 17:51
Куп'янський напрямок став лідером за кількістю обстрілів за добу – Череватий
Фото: АрміяInform

Протягом минулої доби на сході на Куп’янському напрямку було зафіксована найбільша кількість обстрілів.  

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Цей напрямок (Куп’янський – ред.) – лідер за обстрілами. За цю добу 565 разів різними системами та калібрами ворог обстрілював цей напрямок. Шість авіанальотів здійснив, відбулося 5 боєзіткнень, в яких було знищено 34 окупантів, 65 поранено і 2 взято в полон".    

Деталі: Череватий також розповів, що ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прагне вивести свої підрозділи з Бахмута, наразі ніяких ротацій в охопленому боями місті не відбувається, окупанти навпаки посилюються.

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Теми: обстрілРосія
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