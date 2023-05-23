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Купянское направление стало лидером по количеству обстрелов за сутки – Череватый

Александр ШумилинВторник, 23 мая 2023, 17:51
Купянское направление стало лидером по количеству обстрелов за сутки – Череватый
Фото: АрмbяInform

За прошедшие сутки на востоке на Купянском направлении было зафиксировано наибольшее количество обстрелов. 

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Это направление (Купянское - ред.) – лидер по обстрелам. За эти сутки 565 раз различными системами и калибрами враг обстреливал это направление. Шесть авианалетов совершил, произошло 5 боестолкновений, в которых было уничтожено 34 оккупантов, 65 ранены и 2 взяты в плен".   

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Детали: Череватый также рассказал, что главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стремится вывести свои подразделения из Бахмута, пока никаких ротаций в охваченном боями городе не происходит, оккупанты наоборот усиливаются.

Темы: обстрелРосcия
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