Купянское направление стало лидером по количеству обстрелов за сутки – Череватый

За прошедшие сутки на востоке на Купянском направлении было зафиксировано наибольшее количество обстрелов.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Это направление (Купянское - ред.) – лидер по обстрелам. За эти сутки 565 раз различными системами и калибрами враг обстреливал это направление. Шесть авианалетов совершил, произошло 5 боестолкновений, в которых было уничтожено 34 оккупантов, 65 ранены и 2 взяты в плен".

Детали: Череватый также рассказал, что главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стремится вывести свои подразделения из Бахмута, пока никаких ротаций в охваченном боями городе не происходит, оккупанты наоборот усиливаются.