Оборона Бахмута: "Вагнер" залишається на позиціях, ворог підтягує резерви

Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прагне вивести свої підрозділи з Бахмута, наразі ніяких ротацій в охопленому боями місті не відбувається, окупанти навпаки посилюються.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Про те, що він хоче відійти від Бахмута, – 100% він хоче це зробити в силу тих шалених втрат, які нанесли наші герої оборони Бахмута. Вони щодоби в районі 100 окупантів знищували і більше 100 (загарбників), як правило, отримували поранення. Тому, безумовно, він би хотів відійти, скажімо так, на перегрупування, реорганізацію. Проте, чи дасть йому це зробити їхнє керівництво – це велике питання.в

На даний момент ми ніяких ротацій не можемо підтердити. Більш того, ви пам'ятаєте, до того він ще 10 травня збирався виходити. Я думаю, що тут його рішення, м’яко кажучи, не головне. В силу того, що вони навпаки підсилюються, підтягують туди резерви, підсилюються за рахунок регулярних військ окупанта, за рахунок повітряно-десантних, мотострілецьких (піхотних) підрозділів і за рахунок деяких спеціальних підрозділів, вони прагнуть понад усе взяти Бахмут, щоб показати хоч якусь свою спроможність, хоча б на рівні районного центру.

Адже все інше в плані стратегічної наступальної операції у них, м’яко кажучи, провалилося завдяки героїзму, стійкості і неймовірній самовіддачі наших воїнів".

Деталі: За словами Череватого, протягом минулої доби на Бахмутському напрямку було лише три бойові зіткнення, але ворог був активний у плані артилерійського ураження: 404 рази бив із РСЗВ і ствольної артилерії, що ще раз підветрджує: про жоден снарядний голод в окупантів не йдеться.