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Навчання українських пілотів на F-16 може розпочатися в липні - глава Міноборони Данії

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 18:53

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я очікую, що до кінця червня ми будемо офіційно налаштовані, тож, сподіваюся, після цього ми зможемо розпочати навчання", – сказав Поульсен журналістам перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

"А потім, ймовірно, знадобиться до шести місяців, перш ніж у нас будуть створені умови для того, щоб ми могли літати винищувачами F-16 з України", – додав міністр.

Хоча кілька країн, таких як США, Нідерланди, Бельгія і Данія, погодилися навчити українських пілотів керувати F-16, жодна з них не взяла на себе зобов'язання поставити ці літаки.

Данський міністр оборони у вівторок ухилився від будь-яких обіцянок у цьому напрямку. "Лише восени ми будемо обговорювати можливу передачу винищувачів F-16", – сказав Поульсен.

Раніше у вівторок Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16.

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Після цього Повітряні сили заявили, що навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 наразі не розпочалося.

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допустив, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

Теми: ДаніявинищувачіМіноборони
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