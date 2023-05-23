Обучение украинских пилотов на F-16 может начаться в июле - глава Минобороны Дании

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я ожидаю, что до конца июня мы будем официально настроены, поэтому, надеюсь, после этого мы сможем начать обучение", – сказал Поульсен журналистам перед началом встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

"А потом, вероятно, понадобится до шести месяцев, прежде чем у нас будут созданы условия для того, чтобы мы могли летать истребителями F-16 из Украины", – добавил министр.

Хотя несколько стран, таких как США, Нидерланды, Бельгия и Дания, согласились обучить украинских пилотов управлять F-16, ни одна из них не взяла на себя обязательства поставить эти самолеты.

Датский министр обороны во вторник уклонился от каких-либо обещаний в этом направлении. "Только осенью мы будем обсуждать возможную передачу истребителей F-16", – сказал Поульсен.

Ранее во вторник Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, начали обучать украинских пилотов управлять F-16.

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После этого Воздушные силы заявили, что обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16 пока не началось.

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак допускает, что Нидерланды имеют возможность первыми предоставить Киеву истребители F-16.