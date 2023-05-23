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Польща ще не навчає українців на F-16, але готова – міністр оборони

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 19:06

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок заявив, що Варшава поки не здійснює навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, але готова його розпочати.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на РАР, про це Блащак сказав на пресконференції після засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

Очільник польського Міноборони заявив, що Польща "готова навчати українських пілотів на літаках F-16", але уточнив, що таке навчання ще не розпочалося. Він запевнив, що повідомить усі деталі, щойно навчання розпочнуться.

"Я запропонував, щоб такі навчання були зараховані як частина тренувальної місії ЄС, яка здійснюється в Польщі", – додав Блащак.

На запитання журналістів, скільки льотчиків може підготувати Польща, він відповів, що "це залежить від наших можливостей".

"Польща перебуває на східному фланзі НАТО. Ми маємо певні зобов'язання щодо захисту не лише польського повітряного простору, але й, наприклад, повітряного простору країн Балтії. Ми відкриті до пропозицій і побажань", – вказав міністр.

Раніше у вівторок Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16. Після цього Повітряні сили заявили, що навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 наразі не розпочалося.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Теми: ПольщавинищувачіМіноборони
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