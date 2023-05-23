Польша еще не обучает украинцев на F-16, но готова - министр обороны

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник заявил, что Варшава пока не осуществляет обучение украинских летчиков на истребителях F-16, но готова его начать.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР, об этом Блащак сказал на пресс-конференции после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Глава польского Минобороны заявил, что Польша "готова обучать украинских пилотов на самолетах F-16", но уточнил, что такое обучение еще не началось. Он заверил, что сообщит все детали, как только учения начнутся.

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"Я предложил, чтобы такие учения были зачислены как часть тренировочной миссии ЕС, которая осуществляется в Польше", – добавил Блащак.

На вопрос журналистов, сколько летчиков может подготовить Польша, он ответил, что "это зависит от наших возможностей".

"Польша находится на восточном фланге НАТО. Мы имеем определенные обязательства по защите не только польского воздушного пространства, но и, например, воздушного пространства стран Балтии. Мы открыты к предложениям и пожеланиям", – указал министр.

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Ранее во вторник Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, начали обучать украинских пилотов управлять F-16. После этого Воздушные силы заявили, что обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16 пока не началось.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.