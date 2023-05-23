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Українська армія досі контролює частину Бахмута – Данілов

Олександр ШумілінВівторок, 23 травня 2023, 19:11
Українська армія досі контролює частину Бахмута – Данілов
Фото: УП

Українська армія контролює частину Бахмута Донецької області, про повне взяття якого нещодавно заявили бойовики ЧВК "Вагнер".   

Джерело: коментар секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова CNN

Пряма мова: "Якщо вони (росіяни – ред.) вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це не так. На сьогоднішній день частина Бахмута знаходиться під нашим контролем".

Деталі: Данілов також захищає рішення влади утримувати це місто до останнього. За його словами, оборонна операція постійно перебувала під контролем на засіданнях штабу Головнокомандувача.

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку загинула велика кількість російських військовослужбовців, не тільки вагнерівців, а й спецназу, десантників та представників інших родів військ російської армії. Було знищено величезну кількість техніки, і вони витратили там величезну кількість боєприпасів".

Передісторія:

  • 21 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, щоб дає змогу знищувати окупантів.
  • Того ж дня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.

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Теми: арміяБахмут
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