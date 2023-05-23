Українська армія досі контролює частину Бахмута – Данілов

Українська армія контролює частину Бахмута Донецької області, про повне взяття якого нещодавно заявили бойовики ЧВК "Вагнер".

Джерело: коментар секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова CNN

Пряма мова: "Якщо вони (росіяни – ред.) вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це не так. На сьогоднішній день частина Бахмута знаходиться під нашим контролем".

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Деталі: Данілов також захищає рішення влади утримувати це місто до останнього. За його словами, оборонна операція постійно перебувала під контролем на засіданнях штабу Головнокомандувача.

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку загинула велика кількість російських військовослужбовців, не тільки вагнерівців, а й спецназу, десантників та представників інших родів військ російської армії. Було знищено величезну кількість техніки, і вони витратили там величезну кількість боєприпасів".

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