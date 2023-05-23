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Украинская армия до сих пор контролирует часть Бахмута – Данилов

Александр ШумилинВторник, 23 мая 2023, 19:11
Украинская армия до сих пор контролирует часть Бахмута – Данилов
Фото: УП

Украинская армия контролирует часть Бахмута Донецкой области, о полном взятии которого недавно заявили боевики ЧВК "Вагнер".  

Источник: комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова CNN

Прямая речь: "Если они (россияне - ред.) считают, что взяли Бахмут, я могу сказать, что это не так. На сегодняшний день часть Бахмута находится под нашим контролем".

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Детали: Данилов также защищает решение властей удерживать этот город до последнего. По его словам, оборонительная операция постоянно находилась под контролем на заседаниях штаба Главнокомандующего.

Прямая речь: "На Бахмутском направлении погибло большое количество российских военнослужащих, не только вагнеровцев, но и спецназа, десантников и представителей других родов войск российской армии. Было уничтожено огромное количество техники, и они потратили там огромное количество боеприпасов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение, чтобы дает возможность уничтожать оккупантов.
  • В тот же день представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города.

Темы: армияБахмут
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