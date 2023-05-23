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Путіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 20:41
Путіну принесли карту, де нема України, а він знову вирішив похизуватися знанням історії
Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін вкотре вирішив розповісти, що Україну створив СРСР, а до того "ніякої України" не існувало.

Джерело: російський РБК, який переказує сюжет "Россия 24"

Деталі: Про неіснуючу Україну Путін розповів під час зустрічі з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним.

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Зорькін привіз Путіну копію карти, яку, за його словами, склали французи за часів Людовика XIV, у середині XVII століття. Він розповів, що привіз її Путіну, щоб показати, що "там немає України", а є лише Річ Посполита, "Козакія" і Московське царство.  

 
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Путін у відповідь заявив, що "це добре відомо".

Пряма мова Путіна: "Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства… А вже потім, після Жовтневої революції, стали утворюватися квазідержавні утворення. Радянська влада створила радянську Україну. Ніякої України до цього моменту не було в історії людства".

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Довідково: У ХVII столітті Росія мала назву Московське царство, що у 1721 році трансформувалося у Російську імперію.

Передісторія:

  • Путін уже неодноразово від себе озвучує псевдоісторичні тези про те, що Україну вигадали під час створення СРСР. Так у вересні 2022 року під розповідав це під час зустрічі зі школярами.

Теми: Путіністорія
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