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Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 20:41
Путину принесли карту, где нет Украины, а он снова решил похвастаться знанием истории

Президент России Владимир Путин в очередной раз решил рассказать, что Украину создал СССР, а до того "никакой Украины" не существовало.

Источник: российский РБК, который пересказывает сюжет "Россия 24"

Детали: О несуществующей Украине Путин рассказал во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Зорькин привез Путину копию карты, которую, по его словам, составили французы во времена Людовика XIV, в середине XVII века.

Он рассказал, что привез ее Путину, чтобы показать, что "там нет Украины", а есть только Речь Посполитая, "Казакия" и Московское царство. 

Путин в ответ заявил, что "это хорошо известно".

 
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Прямая речь Путина: " Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав московского царства… А уже потом, после Октябрьской революции, стали образовываться квазигосударственные образования. Советская власть создала советскую Украину. Никакой Украины до этого момента не было в истории человечества".

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Справочно: В ХVII веке Россия называлась Московское царство, которое в 1721 году трансформировалось в Российскую империю.

Предыстория:

  • Путин уже неоднократно от себя озвучивает псевдоисторические тезисы о том, что Украину придумали при создании СССР. Так в сентябре 2022 года он рассказывал это во время встречи со школьниками.

Темы: Путинистория
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