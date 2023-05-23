Буданов про контрнаступ: Зброї мінімально достатньо, почнемо незабаром

Керівник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що в України вже є мінімально необхідна кількість озброєння, щоб почати контрнаступ.

Джерело: Буданов в інтерв’ю японському мовнику NHK

Пряма мова: "Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це почнеться незабаром".

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Деталі: Буданов, однак зауважив, що Україна буде використовувати всі наявні сили і засоби для того, щоб вигнати Росію з українських територій. Для успішної операції, за його словами, знадобиться "значний запас зброї та боєприпасів".

Також керівник ГУР наголосив, що Україні потрібні винищувачі.

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