Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем 

Руководитель ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что у Украины уже есть минимально необходимое количество вооружения, чтобы начать контрнаступление.

Источник: Буданов в интервью японскому вещателю NHK

Прямая речь: "Многие гражданские лица все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем больше терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что это начнется вскоре".

Реклама:

Детали: Буданов, однако отметил, что Украина будет использовать все имеющиеся силы и средства для того, чтобы изгнать Россию с украинских территорий. Для успешной операции, по его словам, понадобится "значительный запас оружия и боеприпасов".

Также руководитель ГУР отметил, что Украине нужны истребители.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ