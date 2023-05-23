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Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем 

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 22:22
Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем 
Фото: УП

Руководитель ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что у Украины уже есть минимально необходимое количество вооружения, чтобы начать контрнаступление.

Источник: Буданов в интервью японскому вещателю NHK

Прямая речь: "Многие гражданские лица все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем больше терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что это начнется вскоре".

Детали: Буданов, однако отметил, что Украина будет использовать все имеющиеся силы и средства для того, чтобы изгнать Россию с украинских территорий. Для успешной операции, по его словам, понадобится "значительный запас оружия и боеприпасов".

Также руководитель ГУР отметил, что Украине нужны истребители.

Предыстория:

  • В апреле 2023 года Буданов заявлял, что Украина приближается к знаковой битве в новейшей истории, и она, как и прогнозировалось ранее, начнется весной.

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Темы: Будановразведкавойна
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