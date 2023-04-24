Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна наближається до знакової битви, вона буде навесні – Буданов

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 10:28
Україна наближається до знакової битви, вона буде навесні – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і вона, як і прогнозувалось раніше, почнеться навесні.

Джерело: Буданов в інтерв’ю РБК-Україна 

Буданова спитали, чи досі він погоджується зі своїм твердженням, що цієї весни буде вирішальна битва перед закінченням війни, і чи не змушують темпи постачання західної зброї переглянути цей прогноз.

Реклама:

Пряма мова: "Абсолютно не змушують. Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось.

Щодо обсягів та темпів постачання – звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо". 

Деталі: Водночас Буданову нагадали, що раніше МЗС закликало всіляко протидіяти наративу про "вирішальність" майбутнього наступу. Очільник ГУР відповів, що "доля України – в руках самої України".

ВІДЕО ДНЯ

На його думку, союзники не сповільнятимуть темпи постачання військової допомоги, навіть якщо Україна досягне "обмежених успіхів"

Пряма мова: "Теоретично – можуть (сповільнити або зупинити темпи постачання зброї - ред.). Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже більше року. 

Так, ми досить залежні від обсягів постачання. Але якщо якась з країн (не думаю, що ваше питання стосується всіх країн разом узятих) вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце. Будемо шукати варіанти. Але зрештою я думаю, що так не станеться". 

Що цьому передувало: 

Теми: Будановконтрнаступвійнадеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Буданов
Якщо не будемо активно діяти, росіяни можуть тримати оборону хоч все життя – Буданов
Буданов: Без воєнних дій звільнити Крим неможливо
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Останні новини
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
Усі новини...
Реклама: