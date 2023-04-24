Україна наближається до знакової битви, вона буде навесні – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і вона, як і прогнозувалось раніше, почнеться навесні.

Джерело: Буданов в інтерв’ю РБК-Україна

Буданова спитали, чи досі він погоджується зі своїм твердженням, що цієї весни буде вирішальна битва перед закінченням війни, і чи не змушують темпи постачання західної зброї переглянути цей прогноз.

Пряма мова: "Абсолютно не змушують. Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось.

Щодо обсягів та темпів постачання – звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо".

Деталі: Водночас Буданову нагадали, що раніше МЗС закликало всіляко протидіяти наративу про "вирішальність" майбутнього наступу. Очільник ГУР відповів, що "доля України – в руках самої України".

На його думку, союзники не сповільнятимуть темпи постачання військової допомоги, навіть якщо Україна досягне "обмежених успіхів"

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Теоретично – можуть (сповільнити або зупинити темпи постачання зброї - ред.). Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже більше року.

Так, ми досить залежні від обсягів постачання. Але якщо якась з країн (не думаю, що ваше питання стосується всіх країн разом узятих) вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце. Будемо шукати варіанти. Але зрештою я думаю, що так не станеться".

Що цьому передувало: