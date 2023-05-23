Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Пентагоні прокоментували заяви РФ про захоплення Бахмута

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 22:41

Міністерство оборони США публічно не розкриватиме власні оцінки того, чи справді Росія повністю захопила місто Бахмут на Донеччині, але визнає, що російські сили контролюють значну його частину.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Пентагону Патрик Райдер, передає кореспондент "Європейської правди".

"Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", – заявив він у відповідь на питання, чи контролює РФ місто.

У ніч проти 21 травня Міністерство оборони Росії повідомило про нібито захоплення Бахмута після багатомісячної наступальної кампанії.

Українська сторона ж заявляє, що армія продовжує контролювати частину Бахмута.

Серед іншого, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.

За даними американської сторони, загальні втрати Росії – тобто вбиті, поранені й дезертири – у битві за Бахмут становлять понад 100 тисяч військових.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАБахмутРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

відеоВ окупованому Маріуполі пролунав вибух в районі "Азовсталі"

виправленоЕкспосол США в Росії закликає вчити українську

Зеленський збирав Ставку: говорили про оснащення бригад наступу

Папа Франциск знову прокоментував війну в Україні

Усі новини...
США
У США прокоментували чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
Глава Пентагону минулого місяця ініціював зміну позиції США щодо F-16 для України - NYT
Винищувачі F-16 не змінять кардинально ситуацію у війні - Пентагон
Останні новини
02:30
Шольц: Західна зброя має використовуватися лише на українській території
01:40
Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ
00:59
Обстріли Сумщини: за добу – майже 60 "прильотів"
00:27
СБУ викрила за минулий рік понад 300 російських агентів – Малюк
23:42
ДТП зі смертю нацгвардійця: ВРП в суботу розгляне питання про дозвіл на арешт судді
23:30
Вучич відмовився розпустити уряд під тиском протестів, але піде з посади голови своєї партії
23:20
Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста
22:58
На початку війни СБУ створила підрозділ для диверсійних та контрдиверсійних заходів – Малюк
22:40
відеоВоїни ССО під Кремінною розгромили окупантів
22:21
Вірменія не підтвердила підписання мирної угоди з Азербайджаном на саміті в Кишиневі
Усі новини...
Реклама: