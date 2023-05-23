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В Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 22:41

Министерство обороны США публично не будет раскрывать собственные оценки того, действительно ли Россия полностью захватила город Бахмут в Донецкой области, но признает, что российские силы контролируют значительную его часть.

Об этом на брифинге во вторник сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает корреспондент "Европейской правды".

"Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута", – заявил он в ответ на вопрос, контролирует ли РФ город.

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В ночь на 21 мая Министерство обороны России сообщило о якобы захвате Бахмута после многомесячной наступательной кампании.

Украинская сторона же заявляет, что армия продолжает контролировать часть Бахмута.

Среди прочего, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города.

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По данным американской стороны, общие потери России – то есть убитые, раненые и дезертиры – в битве за Бахмут составляют более 100 тысяч военных.

Темы: СШАБахмутРосcиявойна
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