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Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"

Ольга Глущенко Середа, 24 травня 2023, 03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного Рамштайну
Резніков і Остін, фото Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим підготовку чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Джерело: прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер, цитує сайт Міноборони США

Деталі: Онлайн-засідання 12 "Рамштайну" відбудеться 25 травня.

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У Пентагоні зазначають, що воно буде присвячене підтримці можливостей української бронетанкової техніки, а також "зміцненню системи протиповітряної оборони України проти безперервних жорстоких атак з боку Росії".

Остін поінформував про нещодавні зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки.

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", – ідеться в повідомленні Пентагону.

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Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про проведення наступного тижня чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо: Раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: РезніковСШАРамштайн
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